Due fischietti friulani da Champions, tutto su Sport Fvg

Esordio in Champions per due fischietti friulani: Luca Zufferli da San Daniele del Friuli e la carnica Nicole Puntel hanno raggiunto il prestigioso traguardo professionale. Lui ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale in Lione – Fenerbahce, gara diretta da Mariani e match di ritorno del Play off Round della massima manifestazione continentale per club in programma mercoledi 26 agosto. Nicole Puntel è stata designata come quarto ufficiale di gara per l’importante sfida di UEFA Women’s Champions League tra Chelsea Women e Real Sociedad Women, valida per l’andata del terzo turno di qualificazione in programma domani sera a Londra.