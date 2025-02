Due friulani al Quirinale, Mattarella li nomina Ufficiali

Ci sono due friulani tre le 31 persone alle quali, stamattina, al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio le onorificenze al Merito della Repubblica per il loro impegno sociale. Sono Paola Benini, 55 anni, presidente della Cooperativa sociale Hattiva Lab di Udine, e Pietro Barteselli, 52 anni, amministratore del Gruppo L&S di Brugnera, specializzato nella produzione di articoli elettronici.

Paola Benini è stata insignita del titolo “per aver offerto a ragazzi con difficoltà di apprendimento un aiuto concreto per la loro formazione”. Hattiva Lab, che vanta 20 anni di attività, offre ai ragazzi con disabilità servizi informativi, aiuto nello studio e orientamento al lavoro. Solo lo scorso anno, la cooperativa udinese ha seguito 913 bambini e 122 persone con disabilità, offerto 291 consulenze al Centro InfoHandicap e aiutato 913 persone che si sono rivolte agli Sportelli di Amministratore di Sostegno. Pietro Barteselli ha meritato il titolo “per aver guardato oltre al mero profitto imprenditoriale”. Lo scorso anno, infatti ha assunto un giovane di 25 anni e, quando si è ammalato di cancro, nonostante la malattia ha trasformato il suo contratto a termine in uno a tempo indeterminato.

Successivamente ha pagato per intero lo stipendio al dipendente anche oltre i sei mesi di copertura Inps per consentirgli di curarsi. Alcuni mesi fa la buona notizia: tumore in remissione e rientro al posto di lavoro.