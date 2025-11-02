  • Aiello del Friuli
domenica 2 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Due furti messi a segno a Reana del Rojale e Campoformido
È morto Giovanni Galeone, aveva 84 anni. Portò l’Udinese in serie...
Udine ricorda i Caduti della Polizia di Stato
ANCI FVG rilancia il Tavolo per le Politiche di Genere: più...
L’APU Udine fa centro a Sassari
Le magie dei merletti della scuola di Gorizia in mostra in...
Rapina alle Sorelle Ramonda, domani la convalida dell’arresto
Raffica di furti nella Bassa, bottino di oltre 40mila euro
Infermiera aggredita al pronto soccorso di Monfalcone
Cittadinanza onoraria al Secondo stormo dell’Aeronautica militare
Cronaca

Due furti messi a segno a Reana del Rojale e Campoformido

Colpo in una villetta e all'interno di un furgoncino posteggiato vicino alla chiesa
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Altri due furti sono stati denunciati nelle ultime ore in provincia di Udine. Il primo è stato commesso ieri sera a Campoformido, dove ignoti sono riusciti a introdursi in una villetta di via Julia. Dopo aver scavalcato la recinzione e forzato un infisso, i ladri hanno messo a soqquadro l’abitazione di un 47enne, portando via 4 mila euro in contanti e una catenina d’oro.

Il secondo colpo è stato messo a segno, sempre sabato sera, a Reana del Rojale, in piazza della Chiesa, ai danni di un furgone parcheggiato. Dopo aver manomesso uno sportello del veicolo, i malviventi sono fuggiti con il contenuto: alcuni decespugliatori e altra attrezzatura da giardinaggio, per un valore stimato di circa 3.500 euro.

