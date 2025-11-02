Due furti messi a segno a Reana del Rojale e Campoformido

Altri due furti sono stati denunciati nelle ultime ore in provincia di Udine. Il primo è stato commesso ieri sera a Campoformido, dove ignoti sono riusciti a introdursi in una villetta di via Julia. Dopo aver scavalcato la recinzione e forzato un infisso, i ladri hanno messo a soqquadro l’abitazione di un 47enne, portando via 4 mila euro in contanti e una catenina d’oro.

Il secondo colpo è stato messo a segno, sempre sabato sera, a Reana del Rojale, in piazza della Chiesa, ai danni di un furgone parcheggiato. Dopo aver manomesso uno sportello del veicolo, i malviventi sono fuggiti con il contenuto: alcuni decespugliatori e altra attrezzatura da giardinaggio, per un valore stimato di circa 3.500 euro.