Due giornalisti aggrediti al corteo pro Pal di Trieste

Nuova intimidazione ai danni di giornalisti e operatori in servizio per documentare le manifestazioni di protesta in regione. A essere presi di mira sono stati Fabio Rebec, collaboratore esterno della Rai, e Luca Tedeschi, fotografo del quotidiano Primorski Dnevnik. I due reporter sono stati bloccati e costretti ad allontanarsi da alcuni attivisti mentre documentavano il corteo pro Pal di ieri sera a Trieste.

Solo un mese fa, un episodio analogo accadde al giornalista della Rai regionale Maurizio Mervar, intimidito durante una protesta davanti alla sede dello stabilimento Leonardo di Ronchi dei Legionari.