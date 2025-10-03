  • Aiello del Friuli
Cronaca

Due giornalisti aggrediti al corteo pro Pal di Trieste

E' avvenuto ieri sera
Redazione
Autore: Redazione

Nuova intimidazione ai danni di giornalisti e operatori in servizio per documentare le manifestazioni di protesta in regione. A essere presi di mira sono stati Fabio Rebec, collaboratore esterno della Rai, e Luca Tedeschi, fotografo del quotidiano Primorski Dnevnik. I due reporter sono stati bloccati e costretti ad allontanarsi da alcuni attivisti mentre documentavano il corteo pro Pal di ieri sera a Trieste.

Solo un mese fa, un episodio analogo accadde al giornalista della Rai regionale Maurizio Mervar, intimidito durante una protesta davanti alla sede dello stabilimento Leonardo di Ronchi dei Legionari.

‘Per Gaza e per la Flotilla’, in 4mila al corteo Cgil a Trieste

Collegamento Trieste-Istria in estate ben 18mila passeggeri

Vendono video su OnlyFans ma non dichiarano i guadagni: evasione da 240mila euro

Sgomberato Porto Vecchio: 157 richiedenti asilo trasferiti fuori Regione

Bombe su Gaza, al Burlo accolti due bimbi palestinesi

Si accascia durante una gara di canottaggio: muore a 51 anni

