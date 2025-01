Due incendi dolosi in quattro mesi: denunciato l’anziano dal fiammifero facile

E’ accusato di aver appiccato due incendi boschivi a Mezzomonte. Per questo, al termine di meticolose indagini svolte dai carabinieri di Polcenigo e dal Corpo forestale regionale, un 83enne del posto è stato denunciato.

Di fatto per la seconda volta, nel giro di quattro mesi. Due gli episodi che gli sono stati contestati: il primo risale al 4 settembre del 2024, l’altro al 4 gennaio di quest’anno. Al momento, anche vista l’età, nei confronti dell’anziano non sono state ravvisate esigenze cautelari nonostante la recidività.

Nel primo episodio l’83enne aveva appiccato l’incendio, servendosi di sigarette e fiammiferi, per poi allontanarsi con una Fiat Panda, nella zona boschiva adiacente al cimitero della frazione di Mezzomonte di Polcenigo.

Il 4 gennaio un altro incendio, sempre di chiara origine dolosa, era stato appiccato sempre nella stessa zona. Gli elementi di prova raccolti sul luogo del reato e il modus operandi molto simile a quello usato nel precedente episodio, hanno indirizzato nuovamente le indagini nei confronti dell’anziano, a carico del quale la Procura di Pordenone, questa volta, ha delegato una perquisizione domiciliare.

Nella sua abitazione i carabinieri e gli agenti forestali hanno rinvenuto sigarette e fiammiferi identici a quelli repertati sui luoghi degli incendi, che a quel punto il piromane ha ammesso essere quelli utilizzati come innesco per appiccare le fiamme.

I carabinieri hanno anche trovato una pistola automatica, che l’uomo deteneva senza alcun titolo, nascosta in un cassetto della camera da letto. Oltre a tre lacci in acciaio per la cattura della fauna selvatica e altrettante reti per la cattura di piccola aviofauna.