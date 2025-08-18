Due incidenti in moto in Slovenia: morti un triestino e un goriziano

La Slovenia è stata teatro di due gravi incidenti stradali in moto lo scorso fine settimana, entrambi costati la vita a due corregionali di 54 anni. I tragici eventi hanno visto come vittime il triestino Bruno Zelik e il goriziano Marco Bregant.

Il primo incidente è avvenuto sabato pomeriggio sulla strada tra Cosina e Divaccia. Secondo una prima ricostruzione, la moto, con a bordo Bruno Zelik e un passeggero di 33 anni, è uscita di strada in una curva finendo contro un albero. Zelik è morto sul colpo dopo essere stato sbalzato tra i cespugli, mentre l’amico è stato trovato ferito su un prato vicino e trasportato d’urgenza all’ospedale di Isola in gravi condizioni.

Il secondo schianto mortale è avvenuto ieri vicino a Postumia. La vittima è Marco Bregant, brigadiere della Guardia di Finanza di Monfalcone, residente a Fogliano. L’uomo stava percorrendo una strada quando ha impattato contro uno spartitraffico e un segnale stradale, perdendo la vita sul colpo.

Bregant era il marito di Alessandra Messineo, consigliera comunale a Fogliano. Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono state affidate alla Polizia slovena, che ha anche disposto l’autopsia sul corpo della vittima.