mercoledì 17 Settembre 2025
Due nuovi casi di Dengue e uno di West Nile in Friuli Venezia Giulia

Misure preventive a Trieste, Ronchi dei Legionari e San Canzian d'Isonzo per contrastare la diffusione delle malattie virali trasmesse da zanzare
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nuove allerte sanitarie in Friuli Venezia Giulia a causa di malattie virali trasmesse da zanzare. L’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (Asugi) ha confermato la presenza di due casi di Dengue e uno di West Nile emersi nelle ultime ore in regione. I contagi sono stati registrati a Trieste, a Ronchi dei Legionari e a San Canzian d’Isonzo.

Il primo caso di Dengue, una persona di rientro da un viaggio all’estero, è stato accertato a Trieste in Salita di Raute. A seguito della conferma, Asugi e il Comune di Trieste hanno predisposto un’ordinanza per un’ampia disinfestazione in partenza domani, alle 19:30, nell’area compresa tra via del Castelliere e via Brigata Casale.

Un secondo caso di Dengue è stato rilevato a Ronchi dei Legionari in via del Capitello, sempre in una persona rientrata dall’estero. In accordo con il Piano Regionale di prevenzione, Asugi ha proposto al Sindaco un intervento analogo a quello di Trieste, con trattamenti larvicidi e adulticidi previsti per domani dalle 23:00.

Infine, un contagio da West Nile è stato accertato a San Canzian d’Isonzo, in via Fratelli Cervi. Anche in questo caso è prevista una disinfestazione larvicida e adulticida a partire dalle 21:00 di questa sera.

Le autorità raccomandano alla popolazione di adottare misure preventive, come l’eliminazione dei ristagni d’acqua e la protezione personale con repellenti e abbigliamento adeguato.

