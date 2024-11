Due ore per abbattere il cavalcavia

In poco meno di due ore il cavalcavia di via Gonelle che sovrappassa l’autostrada A4 nel comune di Cessalto è stato smantellato. E da questa mattina verso le 08,00 è stato riaperto il tratto autostradale tra San Donà e Latisana, in precedenza chiuso per consentire lo svolgimento di tutte le operazioni.

Tutto si è svolto, quindi, secondo il programma. Le attività del cantiere notturno organizzato da Autostrade Alto Adriatico, sotto la regia della struttura commissariale per l’emergenza della A4, sono iniziate alle 20,00 di sabato con lo spostamento delle barriere di sicurezza per far entrare nella sede autostradale gli escavatori che dotati di cesoie e martelli pneumatici hanno operato nell’area, dove era stato precedentemente steso il telo e le protezioni per la pavimentazione autostradale. Alle 22,00 il via alle operazioni e l’abbattimento delle quattro travi che mano a mano sono cadute al suolo, mentre altri escavatori hanno in seguito operato per l’allontanamento e lo sgombero delle macerie; attività necessaria per la riapertura già questa mattina dell’autostrada.

Il cavalcavia di via Gonelle è il secondo manufatto dei dieci sovrappassanti la A4 nel tratto tra San Donà e Portogruaro oggetto di demolizione. Nei prossimi giorni inizierà il rifacimento del nuovo cavalcavia che sarà ovviamente più largo e lungo per dimensioni adatto ad ospitare la terza corsia della A4. L’intervento durerà tra gli otto e i dieci mesi.

Nel frattempo il programma prevede nei prossimi mesi la realizzazione dei lavori in corrispondenza del cavalcavia di via Grassaga, in comune di San Donà, del cavalcavia della S.p 60 (via Paludi) in comune di Annone Veneto, del cavalcavia della s.p 163 (via Callunga), via Vittoria, via Donegal e via Dante a Cessalto, di via Frassinella e via Maute in comune di Portogruaro.

Nel corso della stessa serata di ieri sono proseguite le attività di sistemazione delle barriere centrali nell’ultimo tratto della terza corsia di tre chilometri tra Alvisopoli e Portogruaro alla confluenza con le due corsie ed è stata adeguata la segnaletica orizzontale.