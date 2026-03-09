  • Aiello del Friuli
lunedì 9 Marzo 2026
Cronaca
Saranno leggibili in cinque lingue: italiano, friulano, sloveno, tedesco e inglese

Due QRCode raccontano monumento alla Resistenza e Tempio Ossario

Le due tavole multimediali saranno posizionate sui due lati di piazzale 26 luglio
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Mantenere viva la memoria attraverso le nuove tecnologie multimediali. E' quanto si prefigge il posizionamento di due totem informativi dotati di QRCode in piazzale 26 luglio a Udine: raccontano luoghi-simbolo come Monumento alla Resistenza e Tempio Ossario. L'iniziativa è resa possibile dalla collaborazione tra Comune, Ordine degli Architetti e Anpi provinciale.

Previsti percorsi scolastici ad hoc per far conoscere la storia di questi luoghi alle giovani generazioni affinché…

Le tavole multimediali saranno plurilingue.

