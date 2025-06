Due rapine a Trieste in 24 ore, un arresto e tre in fuga

Una donna è in stato di fermo mentre un uomo è stato identificato ed è ricercato. Sono stati loro i protagonisti di una rapina avvenuta intorno alle 12 in una Sala Slot in via Giulia a Trieste. I due a volto scoperto e non armati sono entrati nel locale e hanno svuotato la cassa con circa mille euro all’interno. Il titolare ha fermato la donna mentre l’uomo è riuscito a fuggire. Sul posto il nucleo radiomobile dei Carabinieri che sta ricercando l’altro soggetto coinvolto.

Sono invece ancora in corso le indagini per individuare i due rapinatori che ieri hanno seminato il panico al centro commerciale Il Giulia, sempre a Trieste e sempre in via Giulia. I due intorno alle 13.30 sono entrati nel centro e hanno derubato il negozio Orofino rompendo una vetrina con un martello e portandone via il contenuto accendendo anche dei fumogeni. Sul posto è intervenuta la Polizia di stato che sta proseguendo l’attività investigativa. La zona è ampiamente coperta dalle telecamere, oltre a quelle de Il Giulia ci sono quelle dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza.