Due spari dopo la lite: ucciso a Fontanafredda un 43enne. Fermati padre e figlio

GUARDA IL VIDEO. Freddato con due colpi di pistola all’esterno di un bar di Fontanafredda dopo una lite. E’ morto così Vladimir Topjana, cittadino italiano di origine albanese di 43 anni, residente a Cordenons e dipendente di una ditta di Porcia. L’uomo, domenica sera, si trovava al Bar Sporting di via Buonarroti sotto casa del cognato per assistere a Roma-Juventus. Poco dopo le 21 è arrivata un’Audi bianca di grossa cilindrata: sono scese due persone, anche queste straniere, e ne è nato un diverbio con il 43enne dai toni molto accesi. Mentre gli avventori del bar stavano chiamando le forze dell’ordine, Topjana è crollato terra colpito da due colpi di pistola. Gli aggressori si sono allontanati in auto, lasciandolo in una pozza di sangue nel portico davanti al negozio di serramenti dove lo avevano colpito. Per lui non c’è stato nulla da fare, nella disperazione generale, del cognato e del figlio dell’uomo arrivato sul posto. All’arrivo del 118 era già privo di vita.

I carabinieri, coordinati dalla Procura di Pordenone, sono risaliti nel giro di qualche ora agli aggressori. Si tratta due cittadini albanesi, padre e figlio, Pren e Roger Shota, di 67 e 34 anni residenti a Sacile. Il genitore è stato rintracciato a casa propria, mente il figlio è stato fermato in auto in provincia di Treviso: aveva con sé la pistola, risultata rubata, e ha ammesso di aver sparato. Da quanto si è appreso Vladimir Topjana, dopo un primo diverbio che pareva sedato, ha aggredito Pren Shota e gli ha staccato un orecchio con un morso, a quel punto il figlio gli ha sparato due colpi a bruciapelo. Uno di questi avrebbe raggiunto la vittima alla testa, probabilmente a una tempia, secondo quanto risulta al termine di una ispezione più approfondita del cadavere dell’uomo, eseguita dal medico legale Antonello Cirnelli. I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione. Le motivazioni della lite sono al vaglio degli inquirenti incaricati dalla Procura di Pordenone. Nessuna delle persone coinvolte aveva precedenti penali. Nei prossimi giorni sul corpo sarà effettuata l’autopsia che chiarirà nel dettaglio l’intera dinamica della vicenda, sulla quale procedono le Procure di Pordenone e Treviso. In mattinata c’è stato nuovo sopralluogo della scientifica dei carabinieri, dopo che la titolare del negozio di serramenti ha rinvenuto il secondo proiettile, incastrato nella serranda.