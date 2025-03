Due tonnellate di ricci di mare sequestrate ai confini italo-sloveni

Oltre due tonnellate di ricci di mare provenienti dalla Croazia sono stati sequestrati dai finanzieri della Compagnia di Muggia e dagli ispettori pesca della Capitaneria di Porto di Trieste nel corso del mese di marzo. A carico dei conducenti dei mezzi che trasportavano la merce sono state comminate 4 sanzioni per più di 10mila euro,

Il prodotto, destinato al mercato nazionale, è stato intercettato in diverse operazioni all’interno di furgoni isotermici, condotti da cittadini italiani e croati e fermati nei pressi dei confini di Pese e Rabuiese.

I ricci di mare erano trasportati in violazione degli obblighi per il corretto insacchettamento e in materia di etichettatura e tracciabilità. Si trovavano in ceste di polistirolo, anziché in reti sigillate.