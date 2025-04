GUARDA IL VIDEO Una preghiera in suffragio per Papa Francesco si sta tenendo in questi minuti in Duomo a Udine. Abbiamo sentito in merito l’Arcivescovo Riccardo Lamba, in procinto di partire domani per Roma dove presenzierà sabato ai funerali del Pontefice.

La Diocesi di Concordia Pordenone ha comunicato che le esequie di Papa Francesco potranno essere seguite nel Duomo Concattedrale di S. Marco in diretta streaming su maxi schermo. La diretta avrà inizio alle ore 9,45.