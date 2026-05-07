E’ armata di coltello: soccorsa una donna a Pordenone

Intervento d’urgenza questa mattina, in via del Zoccolo a Pordenone, per una donna, seguita dal Centro di salute mentale, che manifestava forti segni di disagio. L’allarme, scattato prontamente, ha attivato la centrale operativa Sores che ha inviato sul posto i sanitari e la polizia.All’arrivo dei soccorritori, la donna è stata trovata in possesso di un coltello, fortunatamente ancora riposto nel suo involucro. Dopo una delicata mediazione, la situazione è stata messa in sicurezza e la donna è stata trasferita in ambulanza al pronto soccorso.