E’ dedicata a Giulio Regeni l’ultima giornata di Onde Mediterranee

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ una giornata interamente dedicata a Giulio Regeni quella conclusiva di oggi al festival Onde Mediterranee di Gradisca d’Isonzo. La 28a edizione della manifestazione organizzata da Euritmica chiude infatti al Castello della città della Fortezza con una serie di iniziative, dibattiti e momenti di approfondimento denominati “Onde per Giulio” a partire dalle 18 che tingeranno di giallo, il colore-simbolo della battaglia per arrivare a Verità e Giustizia per Giulio. Presenti alla serata conclusiva, con un intervento alle 20 sull’argomento “Facciamo cose per Giulio”, anche i genitori di Regeni, Paola e Claudio, oltre all’avvocato della famiglia Alessandra Ballerini e al coordinatore di Articolo 21 Beppe Giulietti: sarà fatto il punto anche sull processo che si sta svolgendo presso la Corte d’Assise di Roma. Gran finale poi in musica, con il concerto della North-East Ska Jazz Orchestra alle 22.