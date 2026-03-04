E’ già in carcere, nuova misura cautelare per truffatore seriale

E’ responsabile di altre quattro truffe – commesse lo scorso dicembre tra Torreano, San Leonardo, Rigolato e Pesaris – lo straniero che a fine 2025 era stato arrestato, in provincia di Belluno, per un raggiro commesso ai danni di un anziano.

L’uomo, che si trova nel penitenziario bellunese, è visto notificare questa mattina dai carabinieri un’altra ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Udine. I militari di Tolmezzo e Cividale sono arrivati a lui grazie all’analisi e allo studio di tutto il materiale sequestrato: monili d’oro, telefoni cellulari, appunti scritti a mano, testimonianze raccolte e filmati delle telecamere presenti sul percorso effettuato nell’intera provincia di Udine.