E’ il 4 luglio: festa “blindata” nella base militare di Aviano

Una festa è sempre tale e, per questo, non c’è niente che possa fermare le celebrazioni del 4 luglio per la ricorrenza dell’adozione della Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti.

Una tradizione, quella che si tiene ogni anno all’interno della base militare di Aviano, che ospita il 31. Fighter Wing, rispettata anche quest’anno. Ma con misure di sicurezza rafforzate per effetto delle tensioni tra Israele e Iran, con il recentemente bombardamento americano di alcuni siti nucleari di Teheran.

Oggi i festeggiamenti non si sono certo fermati. Tra musica, barbecue, chiacchiere con amici e colleghi e i soliti giochi pensati per i bambini.

Immancabili, poi, le esposizioni e i concerti. Insomma, tutto all’insegna della normalità. Quasi come se nulla fosse successo e le tensioni internazionali non preoccupassero più di tanto.