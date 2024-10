Come un anno fa, più di un anno fa. Ci sono nuovi spiriti e nuove creazioni nella casa di Halloween di via Fiducio, luogo di riferimento nella notte udinese del 31 ottobre. Tanti curiosi, per la ricorrenza, amano immergersi nell’atmosfera particolarmente suggestiva creata nella casa di Michele Notarangelo: la sua abitazione stasera sarà animata da presenze inquietanti create con il supporto digitale che fa bella mostra di sé già nel giardino trasformato in cimitero. GUARDA IL VIDEO