E’ morto Bruno Pizzul

È morto all’ospedale di Gorizia Bruno Pizzul, storica voce del giornalismo sportivo italiano. Lo ha reso noto la famiglia. Bruno Pizzul era nato a Udine l’8 marzo del 1938 e avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni; viveva a Cormons. Era stato assunto in Rai nel 1969 come telecronista. La sua prima partita da commentatore è stata Juventus-Bologna, spareggio di Coppa Italia del 1970).

Dal 1986 è stata la voce ufficiale della Nazionale italiana, in particolare di ben cinque Campionati del Mondo e quattro Campionati Europei. La sua ultima telecronaca è stata quella della partita Italia-Slovenia nell’agosto 2002. Aveva condotto numerose trasmissioni sportive ed era stato numerose volte ospite degli studi di Telefriuli.

“Bruno Pizzul è stato un grande uomo e l’incarnazione del giornalismo sportivo. Con la sua voce è stato al fianco di intere generazioni di appassionati di calcio in tutti i momenti di passione che solo l’amore per lo sport è capace di regalare. Oggi se ne va una parte importante della storia del nostro Paese e anche della nostra terra, che lui ha sempre amato profondamente. A nome della Regione voglio quindi esprimere il più profondo cordoglio alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di profonda sofferenza”. Con queste parole il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha voluto esternare la vicinanza dell’intero Friuli Venezia Giulia ai congiunti del grande giornalista sportivo.

Fedriga ha evidenziato che “nella sua lunghissima carriera Pizzul è stato un cronista di razza, presente ai più importanti eventi sportivi del mondo, ma il suo animo è rimasto sempre legato alla sua terra, il nostro Friuli Venezia Giulia, e ai suoi valori fondanti, che ha sempre incarnato con passione e straordinaria umanità”. “Questa è una giornata triste per il Friuli Venezia Giulia, perché abbiamo perso un grande uomo che, con straordinaria generosità e umiltà, ha dato moltissimo all’intero Paese e sicuramente avrà sempre un posto speciale nel cuore di tutti i nostri corregionali e di tutti gli amanti dello sport”, ha concluso il governatore.