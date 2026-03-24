È morto Gino Paoli, aveva 91 anni

“Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”, dichiara la famiglia Paoli in una nota in cui chiede la massima riservatezza. Aveva 91 anni.

Cantautore e musicista tra i più amati dal pubblico italiano, Gino Paoli era nato a Monfalcone il 23 settembre 1934. Figlio di un ingegnere navale e di una casalinga, Gino Paoli interrompe gli studi al liceo scientifico e inizia a lavorare, prima come disegnatore meccanico e, poi, come grafico in un’agenzia pubblicitaria. Cresce a Genova, dove entra in contatto con i futuri protagonisti della cosiddetta scuola genovese della canzone d’autore, tra cui Luigi Tenco, Fabrizio De André, Bruno Lauzi e Umberto Bindi.