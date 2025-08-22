E’ morto in Kosovo Fatlum, il barbiere di Gorizia ferito in un incidente

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha lottato tre giorni tra la vita e la morte, ma ieri sera si è purtroppo arreso. Fatlum “Lumi” Gashi, il barbiere diciannovenne che aveva aperto la sua apprezzata attività in via Formica a Gorizia pochi mesi fa, è spirato alla Clinica Universitaria Centrale di Pristina, in Kosovo, dove era rimasto coinvolto lunedì sera in un terribile incidente stradale assieme ai suoi genitori, morti entrambi sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate dal giovane, le cui condizioni erano apparse da subito molto critiche. A darne notizia nella serata di ieri il portale kosovaro Gazeta Shtate, con la conferma arrivata poco dopo anche dagli amici di Fatlum, uniti in questi giorni in una raccolta fondi per sostenere la sorella quindicenne del ragazzo, rimasta improvvisamente sola. Il diciannovenne aveva aperto circa sei mesi fa il proprio negozio da barbiere “Lumi Barber Shop”, trasferendo la propria attività da Trieste, dove aveva iniziato a lavorare e da dove diversi clienti lo avevano seguito, spostandosi verso la non vicinissima Gorizia pur di continuare ad usufruire della professionalità di Fatlum, persona descritta da tutti come solare e capace di conquistare in poco tempo il cuore di tutti con la sua umanità. E proprio da Trieste erano arrivati l’altra mattina due giovani clienti per porgere dei fiori all’ingresso del negozio di Fatlum, in ricordo dei suoi genitori e per dimostrargli tutta la loro vicinanza. La raccolta fondi a sostegno della sorella quindicenne di Fatlum proseguirà fino a domenica: chi volesse contribuire con una donazione può passare ogni sera dopo le 20 nel negozio di via Formica 11 a Gorizia, dove in questi giorni si ritrovano quotidianamente gli amici del ragazzo, oppure può accedere alla piattaforma online GoFundMe.