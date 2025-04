E’ morto Ugo Seffino

Ugo Seffino è morto all’età di 64 anni dopo una lunga malattia. Seffino era una figura familiare in Friuli, amava viaggiare in bicicletta o spostarsi facendo l’autostop. Proprio per questo era diventato un personaggio noto in provincia di Udine, conosciuto anche per il suo carattere che all’apparenza poteva sembrare brusco e sgarbato.

Il sindaco di Manzano, Piero Furlani, lo ricorda come una persona buona e parte integrante della comunità. I funerali di Seffino si terranno il 16 aprile a Case di Manzano.