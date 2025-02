E’ ripartito il tram di Opicina

E’ ripartito stamattina, dopo oltre otto anni di sosta il tram di Opicina, uno dei simboli storici della città di Trieste, fermo in seguito a un incidente che il 16 agosto 2016 causò il ferimento di alcuni passeggeri.

Al termine di un complesso percorso che ha portato a lavori di sistemazione e messa in sicurezza sia della linea, sia dei mezzi, il tram ha ripreso oggi il servizio di collegamento fra il centro della città e, dopo un’arrampicata di 330 metri di dislivello in pochi chilometri, l’altopiano carsico, con fermata finale a Opicina.

La partenza della prima corsa è avvenuta con circa mezz’ora di ritardo a causa di alcune automobili lasciate parcheggiate sui binari, in disuso da anni, ed è stata accompagnata da una piccola folla che ha intonato anche la tradizionale canzone dedicata alle travagliate e non sempre fortunate vicende della linea tranviaria che è entrata in esercizio per la prima volta nel 1906.

Una piccola folla ha atteso il tram, che ha coperto il percorso in circa mezz’ora e che a bordo era al completo, alla stazione di Opicina, dove si sono ripetuti canti e scene goliardiche.

La ripresa dei collegamenti avverrà in maniera graduale, con una sola vettura all’inizio e un progressivo potenziamento delle corse nelle prossime settimane.