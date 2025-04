È venuto a mancare Ennio Toniutti, storico segretario dei Pensionati Cisl Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È venuto a mancare, questa mattina Ennio Toniutti, storico segretario dei Pensionati della Cisl di Udine e della Bassa Friulana attivo anche nell’Adisconsum. Spentosi dopo una lunga malattia all’età di 78 anni. Nato a Fagagna si era trasferito a Udine concludendo la sua carriera professionale come dirigente amministrativo del liceo scientifico Marinelli. “È stato un grande sindacalista, per me un maestro – lo ricorda Renata Della Ricca segretaria udinese Cisl – con lui ho fatto un bel percorso, lui era un sindacalista visionario che guardava al futuro dei lavoratori in pensione ma anche ai giovani”. È stato – continua Della Ricca – l’ideatore della staffetta generazionale e riuscì a portare alcuni ragazzi delle classi quinte e quarte delle scuole secondarie di secondo grado della regione anche a livelli nazionali con premi in Borse di Studio”. Ha guidato per due mandati consecutivi fino al 2020 la federazione pensionati udinese della Cisl, dove ha poi continuato a prestare collaborazione e consulenza. Con spirito di servizio è stato l’artefice della trasmissione televisiva settimana di Telefriuli “Sportello Pensionati”.