Eagles a caccia del poker con Torino, Pillastini predica umiltà

Vittoria a Cento, poi il successo infrasettimanale contro Brindisi, quindi il colpaccio al supplementare nell’altro scontro diretto da primato, in casa di Verona. In appena 8 giorni la UEB Cividale ha infiammato ambiente ducale e rincorsa al primato della cadetteria, lontano solamente due punti e che la squadra gialloblu vuole continuare a inseguire inanellando un poker di successi.

Domani sera, ospite del “PalaGesteco”, sarà la Reale Mutua Torino di coach Paolo Moretti, squadra inchiodata al centro della classifica con 24 punti, frutto di un andamento altalenante, fatto di 12 successi e altrettante sconfitte.

Nonostante le otto lunghezze di vantaggio dai Piemontesi, coach Pillastrini non nasconde le proprie preoccupazioni, memore tra l’altro, della pesante rimonta subita nella gara di andata:

”Considero la prossima partita una delle più complicate dall’inizio del campionato – ha affermato il tecnico alla vigilia -. Ritengo molto difficile gestire l’euforia delle 3 vittorie ottenute in pochi giorni, soprattutto giocando contro una squadra come Torino, desiderosa di riscattare la sconfitta contro Cremona. Dovremo disputare una prestazione di grande sostanza e solidità, senza meravigliarci se andremo sotto nel punteggio, o se ci attenderà un finale punto a punto. Dovremo dimostrare un’umiltà particolare, e siccome noi vogliamo vincere, sarà importante non farsi sorprendere”.