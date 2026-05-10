Eccellenza, in 3 per un unico trono da giocarsi all’ultimo atto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una poltrona per tre. Si intitola così l’ultima giornata del campionato di Eccellenza, decisiva per la corsa al trono della categoria.

Mai epilogo si era rivelato altrettanto incerto, chiacchierato e appassionate, con la capolista Unione Fincantieri Monfalcone, e le inseguitrici Nuovo Pordenone e Lavarian Mortean Esperia racchiuse in un solo punto.

Le attenzioni degli appassionati saranno quasi interamente concentrate sullo stadio “Bottecchia” di Pordenone, pronto ad accogliere il sold out dei 2600 posti disponibili, dove alle ore 16:00 la capolista UFM proverà a difendere la lunghezza di vantaggio in classifica sui “ramarri” padroni di casa. In caso di successo i “cantierini” festeggerebbero l’aritmetico ritorno in Serie D, a distanza di 11 anni dall’ultimo precedente.

Il pareggio sarebbe favorevole agli isontini di mister Zanuttig, ma in tal caso tutto dipenderebbe dal concomitante match dello stadio “Franco Beltrame”, dove l’LME sarà impegnato contro il Fontanafredda, a caccia di punti per scongiurare i playout.

L’eventuale vittoria del Pordenone varrebbe il sorpasso al photofinish, ma anche in questo caso, spetterebbe alla squadra di Mortegliano fungere da ago della bilancia, perchè un arrivo in testa a pari punti per le formazioni dei tecnici Campaner e Barbieri, richiederebbe la disputa di uno spareggio per l’assegnazione di un titolo entrato già negli annali del calcio dilettanti.