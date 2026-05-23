Eccesso di alcol, 18enne cade da oltre due metri

Paura oggi pomeriggio, a Lignano, per un 18enne rimasto ferito dopo una caduta da un’altezza di oltre due metri. Il giovane, che aveva assunto una notevole quantità di alcol a digiuno, ha impattato violentemente prima con le ginocchia e poi con il capo, riportando un trauma cranico.

Immediato l’allarme al 112: all’arrivo dei soccorritori, il 18enne presentava un livello di coscienza alterato e una perdita di sangue dall’orecchio sinistro. Sul posto è intervenuto il personale sanitario che, dopo aver stabilizzato il ferito, lo ha elitrasportato all’ospedale di Udine.