Eccidio di Porzûs, “Attenti a non perdere la libertà, la storia può ripetersi”

Dopo Faedis, la commemorazione dell'eccidio di Porzûs è proseguita nella chiesa di Canebola. Qui, dopo la Santa Messa officiata dal cappellano militare gesuita della Brigata Julia don Marco Minin, sono seguiti gli interventi delle autorità, e del professor Tommaso Piffer, docente dell'Università di Udine.

La medaglia d’oro al Valor Militare per la Resistenza, la paracadutista Paola Del Din, ricordando la strategia di Hitler nel mettere in scacco diversi Paesi europei all’inizio della seconda guerra mondiale, ha ricordato come l’Unione Europea e l’Italia non debbano farsi trovare impreparate da potenziali nuovi attacchi alla democrazia e alla libertà. “Abbiamo un’Unione Europea che non ha un esercito – ha sottolineato la partigiana, presidente onoraria dell’APO -. Non possiamo rischiare di ritornare daccapo. Noi abbiamo conquistato la libertà, ma è costata molto cara e tempo. Bisogna stare attenti a non perderla, perchè forse non tutti hanno il coraggio e la forza d’animo che noi avevamo. Io mi preoccupo per i giovani. Bisogna avere una forza unitaria per affrontare un eventuale nuovo pericolo”.

Durante gli interventi, un po’ a sorpresa, è stato letto anche il messaggio che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato all’Associazione Partigiani Osoppo. “I caduti osovani appartengono alla storia del Riscatto Italiano – ha premesso il Capo dello Stato -. Le circostanze dell’agguato di Porzûs sono una pagina abietta nelle tragedie che martirizzarono il nostro confine orientale. La democrazia non ha timori nel confrontarsi con la propria storia. Ricordare è un atto di giustizia e di verità. Dal sacrificio di ogni partigiano caduto, è nato il percorso compiuto nella democrazia del popolo italiano e dei popoli europei. La Repubblica – ha concluso Mattarella – si inchina nel ricordo dei valorosi partigiani del Gruppo Divisioni Osoppo”.

“La storia può ripetersi”, ha ricordato Luca Ciriani, Ministro per i rapporti con il Parlamento della Repubblica italiana ricollegandosi al discorso di Paola Del Din. “La libertà può essere sempre in pericolo – ha rammentato il politico di Pordenone -. Non c’è nessun ideale che giustifichi la cieca brutalità, la cancellazione della dignità umana e l’eliminazione dell’avversario politico”.