Eccidio di Porzûs, De Toni: la destra più becera sminuisce Resistenza

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Passano gli anni ma l’Eccidio di Porzus fa ancora discutere, tra inviti alla pacificazione, appelli alla memoria e alla ricerca storica.

Le cerimonia di questa mattina, tra Faedis, Canebola e la malga di Topli Uork, ne è un esempio. La commemorazione principale dell’81° anniversario del massacro dei 17 partigiani della Brigata Osoppo per mano dei combattenti della Resistenza legati alle brigate Garibaldi si è tenuta nella Chiesa di San Giovanni Battista. Al termine della Santa Messa in suffragio dei caduti, particolarmente incisivo il richiamo della veterana 102enne Paola Del Din, Medaglia d’Oro al Valor Militare che ha lanciato un monito al sindaco di Udine.

Proprio De Toni, cui è spettato il compito dell’orazione pubblica su fatti del 7 febbraio del ’45, al termine del suo intervento non ha risparmiato alcune stoccate.

“Leggere la storia della Resistenza, come cerca di fare una certa parte della destra, quella più becera, alla sola luce di quanto è accaduto qui significa sminuire il significato della Resistenza, che fu il riscatto morale di un popolo che si ribellò al fascismo”, ha sottolineato il primo cittadino di Udine. “Addirittura, da qualche parte si è giunti ad equiparare questi episodi alla barbarie nazifascista. Nulla di più strumentale. Nel discorso pubblico odierno si continuano purtroppo a sentire le cose più inaudite e senza senso. C’è chi esalta i fascisti della Decima Mas e contemporaneamente si dice seguace di De Gaulle, senza forse nemmeno sapere che il movimento “Francia Libera” lottava per eliminare, ovunque si trovassero nazisti e fascisti. Proprio per non farci sommergere da questa ondata di ignoranza e strumentalizzazione e per ribadire i valori della Resistenza, sono necessarie cerimonie e giornate come queste. Per ricordare cosa è stata la Resistenza, che fu senza dubbio anche una “Resistenza difficile”, come è stata definita, ma non per questo fu meno importante e decisiva per la nascita della nostra repubblica, che ci ha concesso ottant’anni di vita civile libera e democratica”.