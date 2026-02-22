Eccidio Porzûs, Ciriani: “Negare le colpe non serve a nulla”

Alla commemorazione nella Chiesa di San Giovanni Battista era presente, per il secondo anno consecutivo, anche il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che velatamente ha fatto capire di non aver gradito alcune parti dell’orazione del primo cittadino di Udine (guarda intervista VIDEO).

Al termine della cerimonia di Canebola, Ciriani ha poi deposto una corona a Malga Porzûs, lì dove furono fucilati i due comandati Francesco De Gregori (“Bolla”, zio del cantautore) e Gastone Valente (“Enea”).