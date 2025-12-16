Ecco chi era Carmen: “Adorava la montagna”

Quando la triste notizia è arrivata a San Leonardo Valcellina, frazione di Montereale, la comunità si è stretta attorno ai familiari di Carmen Benvenuti, la 54enne morta oggi dopo il terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio tra San Foca e Vivaro.

Una donna solare, con tante passioni, in particolare quella per la montagna e le lunghe passeggiate in quota. Una vita semplice, la sua, tra lavoro – prima come commessa, poi come operaia e addetta alle pulizie – e dedizione per la famiglia. Un compagno, vigile del fuoco, e una figlia che a Rauscedo ha un negozio di tatuaggi.

Fino all’ultimo familiari e amici più stretti, nonostante le gravissime condizioni con le quali Carmen era stata accolta nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Udine, hanno sperato che potesse salvarsi. Ma più le ore passavano, più le sue condizioni si aggravavano. Fino al decesso di stamattina.