martedì 16 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Morta per le percosse, marito a processo
Ecco chi era Carmen: “Adorava la montagna”
Schianto mortale a Vivaro, indagata la conducente del suv
Tenta di rubare un’auto, resta chiuso dentro: arrestato
Croci celtiche sulle pareti dell’Università di Udine
Udine presenta il Bilancio di Genere, numeri e politiche per ridurre...
Agricoltura: Zannier, forte preoccupazione su proposta Pac 2028-34
Il Fvg apre al “tecnico geo-forestale”
Sella Nevea, inaugurata la nuova seggiovia Gilberti
Fincantieri accelera la crescita: approvato il Piano Industriale 2026–2030
Cronaca

Ecco chi era Carmen: "Adorava la montagna"

Il sindaco: "Un pezzo di comunità che è venuto a mancare".
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Quando la triste notizia è arrivata a San Leonardo Valcellina, frazione di Montereale, la comunità si è stretta attorno ai familiari di Carmen Benvenuti, la 54enne morta oggi dopo il terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio tra San Foca e Vivaro.

Una donna solare, con tante passioni, in particolare quella per la montagna e le lunghe passeggiate in quota. Una vita semplice, la sua, tra lavoro – prima come commessa, poi come operaia e addetta alle pulizie – e dedizione per la famiglia. Un compagno, vigile del fuoco, e una figlia che a Rauscedo ha un negozio di tatuaggi.

Fino all’ultimo familiari e amici più stretti, nonostante le gravissime condizioni con le quali Carmen era stata accolta nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Udine, hanno sperato che potesse salvarsi. Ma più le ore passavano, più le sue condizioni si aggravavano. Fino al decesso di stamattina.

