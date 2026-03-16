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Cronaca
Secondo il ladro riescono a rubare 50/60 mila euro al giorno

Ecco come vi truffano al telefono partendo da un Sms

Il raggiro si basa sul demolire la fiducia verso gli operatori bancari
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

TRUFFATORE: «Noi, truffiamo circa un 3/4 persone al giorno per una media di 50/60 mila euro».

I numeri di queste truffe probabilmente non saranno realistici, c’è da sperare, e quella che avete appena sentito è la confessione di un truffatore al termine di una telefonata di 10 minuti partita da uno di quei messaggini del servizio clienti di una nota società interbancaria, ovviamente estranea alla vicenda, e nella quale ci comunicano un pagamento importante effettuato a nostra insaputa, questo viene bloccato subito dal primo operatore ma qua scatta la truffa vera e propria.

TRUFFATORE: « Questo pagamento da 1.950 euro era in pre-autorizzazione e lo abbiamo bloccato in tempo ed è tutto ok. Però da quando ho chiuso la modulistica è uscito un puntino rosso cioè c’è un bonifico pendente intorno alle 9.31 questa mattina. Ma lei questa mattina si è recato in banca?»

Durante la telefonata ci hanno chiesto l’ultima operazione svolta e, soprattutto, il saldo, tutte informazioni per costruire il secondo step perché bloccato il pagamento online ecco che emerge un altro bonifico fatto da un operatore allo sportello, quindi da una persona di fiducia della banca per farci capire che non possiamo fidarci, bonifico quasi pari al saldo del conto.

TRUFFATORE: «Intorno ai 29 mila euro, però se lei mi dice che non si è recato in filiale qualcuno della filiale si è appropriato della firma digitale e sta provando ad operare a nome suo. Si tratta di una frode interbancaria. Se lei mi attende un minuto in linea come servizio di sicurezza di OMISSIS siamo collegati già alla polizia postale e all’Arma dei Carabinieri perché lei non è il primo caso che succede, siamo già collegati con loro»

Qua la truffa sale di livello, noi abbiamo inventato un nome e detto di esser di Monza, e il numero da cui vi chiama un falso maresciallo al display del telefonino compare come quello di una caserma dei carabinieri come si evince da google e come vi chiede di verificare il truffatore, ma attenzione è solo un trucco tecnologico.

TRUFFATORE: «Si salve signor Luigi la chiamo dal comando provinciale di via Volturno 35 da Monza. Non è il primo caso ma ben il settimo caso di questo mese in cui cittadini e correntisti onesti come lei non riconoscevano operazioni a proprio carico nella sua filiale di appartenenza di OMISSIS di Monza. Lei si deve recare urgentemente alla sua filiale. Ok le dico di munirsi di foglio bianco e di una penna e recarsi urgentemente all’esterno della filiale, noi resteremo sempre in stretto contatto e quando saremo all’esterno della filiale le spiegherò la situazione»

Qua il nostro gioco finisce, abbiamo forse evitato almeno una truffa occupando le linee di questi ladri. La raccomandazione è di evitare di chiamare questi numeri e contattare direttamente la banca, non richiamare ma digitare il numero, oppure per maggiore sicurezza le forze dell’ordine, loro sapranno aiutarvi.

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