sabato 6 Settembre 2025
Cronaca
Una pista in più per il telepedaggio e ci saranno i piazzalisti

Ecco il piano di Autostrade Alto Adriatico per le novità in H4

Da lunedì i tir diretti verso la Slovenia saranno dirottato al Lisert
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una pista in più per il telepass, cartelli informativi e in caso di code sopra i 6 km la deviazione sulla A34 dei mezzi leggeri. Autostrade Alto Adriatico ha attivato una serie di interventi con l’obiettivo di mitigare i possibili disagi che si potrebbero creare con la modifica del cantiere dell’H4 in Slovenia.

In sostanza da lunedì il collegamento tra Gorizia e Razdrto sarà aperto ai camion in direzione Italia, mentre prima era il contrario, questo per risolvere il problema delle lunghe code che si formavano al valico di Fernetti e in ingresso al Lisert. Questo comporterà un aumento in uscita dal Lisert del traffico pesante che, secondo la concessionaria, potrebbe aumentare nelle prime giornate della settimana di circa il 30% per poi crescere il giovedì e venerdì sino ad oltre il 50%. Sarà quindi predisposta una terza pista per il telepedaggio e saranno attivati i piazzalisti e in caso di code sopra i 6 chilometri i mezzi leggeri saranno indirizzati sulla A34.

Autostrade Alto Adriatico ha inoltre prolungato lo stop ai cantieri mentre Anas ha confermato che dal 15 settembre riprenderanno i lavori alla galleria Carso con la creazione di un doppio senso di marcia.

