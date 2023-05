“Ecco il risultato di appelli inascoltati da dieci anni”

Lo dicano chiaramente che non vogliono garantire la medicina di base. Non usa mezzi termini Khalid Kussini, segretario della Fimmg di Udine che conferma il rapido deterioramento della situazione: “Nel 2008 in Fvg lavoravano 1.004 medici di base, cifra scesa a 900 a inizio 2019. Da qui al 2023 perderemo per pensionamenti 280 medici, ammesso e non concesso che altri colleghi decidano di chiudere prima di aver raggiunto l’età limite che è di 70 anni. Peccato che nei prossimi due anni usciranno dalla Scuola di formazione circa 40 medici. Se teniamo però conto dell’aumento delle borse di studio, deciso dalla precedente Giunta regionale, da qui ai prossimi tre anni, a voler essere ottimisti, raggiungeremo i 140 medici, ammesso e non concesso che decidano di fermarsi in regione. Dunque mancheranno comunque all’appello almeno 140 medici di famiglia”.

“Sorge spontaneo il dubbio che della medicina di base non si preoccupino troppo – prosegue Kussini – e questo spiega anche perché l’assalto al Pronto soccorso sta diventando la norma. E dire che in passato avevamo un numero di pazienti pro capite molto più basso, circa 700. Hanno deciso di elevare la soglia portandola da 1.000 a 1.300 pazienti per ogni medico. Peccato che nell’arco di vent’anni la situazione si sia ribaltata e ora la gente non sa da chi farsi curare. Di cosa sarebbe accaduto si discute da almeno dieci anni. Il minimo è chiedersi perché la politica non abbia agito anziché applicare pannicelli caldi o peggio permettendo che si perpetuino evidenti disparità di trattamento fin dall’ammontare delle borse di studio”. (adg)