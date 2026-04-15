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Scoccimarro: per la scienza servono numeri consolidati

Ecco Terra Rara, dati e scienza a firma Arpa

La pubblicazione a cura dell'agenzia che si occupa di ambiente
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Lo stato delle acque, i pollini e il cambiamento climatico raccontato però dati alla mano. Arpa ha presentato il numero 1 di “Terra Rara” la rivista trimestrale che racconta il mondo del clima ma non solo.

Il Direttore Generale di Arpa, Anna Lutman, ha evidenziato che la rivista nasce dalla volontà dell’Agenzia di mettere a disposizione del pubblico il grande patrimonio di dati e competenze costruito nel tempo, trasformandolo in uno strumento di lettura chiaro e utile della realtà ambientale regionale. L’assessore regionale all’Ambiente, Fabio Scoccimarro, ha posto l’accento sull’importanza dei dati e numeri.

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