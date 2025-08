Ecocentro di Pordenone, code interminabili e operatori bistrattati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’ecocentro di Pordenone, così, non regge più. Gli spazi sono diventati angusti e più di cinque auto alla volta non possono accedervi. Cielo apriti, allora. Perché se durante la settimana il numero degli accessi, ogni giorno, varia da 200 a 300, il sabato supera anche i 600. Con code interminabili e cittadini che, spazientiti, se la prendono con gli operatori all’ingresso. E capita, pure, che qualcuno di loro venga pure minacciato. Gli addetti, però, possono fare poco. Si limitano a controllare chi accade al sito di Vallenoncello e a verificare correttezza e compatibilità dei conferimenti. Ma quando la tensione è alta, possono soltanto richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Sperando che, in poco tempo, la pattuglia più vicina possa intervenire.

L’attuale ecocentro, però, verrà dismesso a favore di una struttura più ampia e moderna. A garantirlo è il sindaco Alessandro Basso.