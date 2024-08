Edicola votiva bruciata: non è stato dolo

Non un atto vandalico ma un incidente. Dopo lo sdegno per l’incendio che nei giorni scorsi aveva bruciato l’edicola votiva in via Pozzo, a Udine, emergono particolari che fanno chiarezza sull’accaduto.

Non si sarebbe trattato di un atto doloso, come poteva sembrare in un primo momento, ma di un incidente causato da un fedele colpevole – si fa per dire – di aver acceso tre candele vicino al Busto della Madonna. Peccato che fossero troppo vicine a dei fiori di plastica, che hanno preso fuoco e quindi incendiato l’edicola votiva.