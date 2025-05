Educazione digitale, continua il percorso di Crédit Agricole al fianco di Save the Children

Promuovere l’educazione digitale significa investire nel futuro delle nuove generazioni, affinché possano vivere il web come uno spazio di crescita, apprendimento e condivisione nel rispetto reciproco; per questo le società del Gruppo Crédit Agricole in Italia al fianco di Save the Children hanno avviato la raccolta fondi “In connessione con il futuro”, con l’obiettivo di sostenere un uso consapevole della rete.

La raccolta nasce in concomitanza con la campagna di sensibilizzazione sull’Educazione Digitale lanciata nei giorni scorsi da Save the Children, volta a promuovere un utilizzo sicuro e competente della rete e degli strumenti digitali da parte dei più giovani. In Italia infatti circa un bambino su tre tra i 6 e i 10 anni (il 32,6%) usa lo smartphone tutti i giorni. Oltre tre preadolescenti (11-13 anni) su cinque hanno almeno un account social. Il 31,3% dei ragazzi e delle ragazze di quest’età è connesso online con i suoi amici attraverso chat, chiamate, videochiamate più volte al giorno, il 5% lo è continuamente2. Questi sono solo alcuni dei dati diffusi dall’Organizzazione in occasione del lancio della campagna, che include anche una guida ricca di consigli pratici per genitori e adulti di riferimento, affinché possano accompagnare bambine, bambini e adolescenti, aiutandoli a vivere la dimensione online con un adeguato livello di autonomia e protezione.

La raccolta fondi “In connessione con il futuro” è parte integrante del sostegno pluriennale che il Gruppo Crédit Agricole in Italia rivolge progetto “Connessioni Digitali” di Save the Children, nato con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa digitale, potenziando le competenze digitali dei più giovani per formare cittadini digitali consapevoli. In particolare, la raccolta mira a creare un impatto duraturo attraverso la realizzazione di Newsroom all’interno delle scuole coinvolte dal progetto “Connessioni Digitali”, ovvero spazi innovativi, dotati di tecnologie avanzate, tra cui computer, microfoni, cuffie e altri dispositivi, dedicati alla produzione di contenuti digitali. Le Newsroom costituiscono un ambiente educativo innovativo che favorisce la realizzazione di percorsi di educazione e didattica digitale all’avanguardia, integrate con l’Educazione Civica.

Al centro del progetto c’è l’obiettivo di trasformare le classi partecipanti in vere e proprie “redazioni digitali”, dove gli studenti e le studentesse possono cimentarsi nella creazione di contenuti multimediali come podcast, video informativi e campagne di Marketing Sociale. Grazie alla raccolta fondi “In connessione con il futuro”, queste Newsroom saranno uno spazio integrato con la vita scolastica e a disposizione delle scuole anche dopo la conclusione del progetto, garantendo un’eredità formativa che continuerà ad arricchire generazioni di studenti e insegnanti.

Tutte queste attività si inseriscono nell’ambito della rinnovata partnership triennale tra Crédit Agricole e Save the Children, che ha l’obiettivo di investire nell’educazione digitale degli adulti di domani per aiutarli a costruire la propria voce digitale. La collaborazione nasce dall’esperienza positiva del progetto «Connessioni Digitali» che, dal 2021, ha già coinvolto oltre 9.000 ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, oltre 1.000 docenti e 150 scuole, rafforzando il protagonismo dei giovani, il pensiero critico e la cittadinanza digitale, con focus su innovazione, intelligenza artificiale e sostenibilità.

L’impegno nel contribuire all’innovazione didattica e alla valorizzazione del ruolo di studentesse e studenti nella transizione digitale ha portato al sostegno di una nuova progettazione di UndeRadio. Attiva dal 2012 nelle scuole secondarie di secondo grado, UndeRadio promuove l’uso della radio e del podcast come strumenti di cittadinanza attiva, di sviluppo del pensiero critico sull’informazione e potenziamento delle competenze digitali. Il podcast è stato adottato come vero e proprio strumento didattico: è stato promosso un kit metodologico realizzato in collaborazione con Chora Media, e avviata la realizzazione di un Hackathon per valorizzare spazi di espressione e protagonismo all’interno della scuola.

Le società di Crédit Agricole in Italia che prendono parte ai progetti Connessioni Digitali e UndeRadio, Crédit Agricole Italia, Agos, CA Auto Bank e Drivalia, Amundi, CA Vita e CA Assicurazioni, CA Corporate & Investment Bank, CA Indosuez Wealth Management, CACEIS, CACI, CA Leasing Italia e CA Factoring, hanno inoltre attivato esperienze di Volontariato d’Impresa che hanno permesso a tutti i collaboratori interessati di partecipare attivamente alla realizzazione delle iniziative promosse da Save the Children.