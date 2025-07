Egiziani vs bengalesi, maxi rissa tra minori sedata a Cividale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Momenti di alta tensione ieri sera al centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati di Cividale del Friuli dove, tra le 21 e le 22, è scoppiata una rissa che ha coinvolto circa sessanta ragazzi. L’episodio si è svolto negli spazi del Civiform, che attualmente ospita un centinaio di giovani.

Tutto ha avuto inizio a causa dello stato di agitazione e alterazione di un minorenne, già noto per la sua condotta difficile. Alcune sue parole “sopra le righe” hanno rapidamente innescato una miccia, coinvolgendo in poco tempo due fazioni distinte: da una parte un gruppo di origine bengalese, dall’altra i minori coetanei di nazionalità egiziana.

La situazione è degenerata in fretta, con alcuni ragazzi che si sono armati di bastoni e hanno persino azionato un estintore in un corridoio, aumentando il caos. Fortunatamente, nonostante la concitazione, la rissa è rimasta sul piano verbale e non ha causato feriti. Dopo l’allarme lanciato dai responsabili di Civiform, sono arrivate 8 pattuglie dei carabinieri, da Udine e dalla stazione della città ducale, che hanno riportato la calma.

L’episodio riaccende il dibattito sulla gestione dei minori nella struttura. Roberto Novelli, consigliere regionale di Forza Italia, ha definito la situazione “difficilmente governabile”, sottolineando l’urgente necessità di aumentare il personale di sorveglianza.

Tra la struttura, il centro città e il centro commerciale Borc di Cividat è un continuo viavai di minori stranieri. Diversi i piccoli furti denunciati negli ultimi mesi, tanto che alcuni esercenti si sentono oramai esasperati.