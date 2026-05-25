Electrolux, a Porcia 256 esuberi su 1400 operai

“262 licenziamenti tra la manodopera operaia ossia più del 45%, la chiusura di una intera linea produttiva, quella delle lavasciuga, 228mila unità in meno prodotte, in più potrebbero arrivare numeri altrettanto drammatici sul fronte dei licenziamenti per gli impiegati amministrativi. Questo è quello che Electrolux prevede nel suo piano per lo stabilimento di Porcia e che ha illustrato al tavolo al Mimit”. Lo afferma Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, a conclusione del tavolo Electrolux convocato al Mimit a cui ha preso parte.

“Trovo questo piano e questa prospettiva inaccettabile – sostiene il ministro – i numeri che hanno prospettato sono drammatici. Non può essere il nostro territorio, i nostri operai a pagare il prezzo di una situazione globale di difficoltà e di scelte forse poco lungimiranti dell’azienda”. Lo stabilimento di Porcia, ricorda Ciriani, “ha raccolto l’eredità preziosa della Zanussi, racchiude in sé e nelle sue persone esperienza, professionalità, ricerca e visione e pensare di dismettere tutto questo pezzo per pezzo è irricevibile. Governo, Regione, Comune e sindacati siamo tutti concordi nel dire che questo piano va ritirato ed è quello che abbiamo chiesto al management di Electrolux presente a Roma”. Ciriani assicura che il “governo è pronto a fare la sua parte, ma per quanto ci riguarda il lavoro, e quindi le persone, non solo va rispettato ma va tutelato e sostenuto. Il tavolo è riconvocato per il 15 giugno, ci auguriamo che l’azienda usi questo tempo per riflettere, cercare una nuova soluzione e ritirare il piano così come le abbiamo chiesto”.

Serve un nuovo piano industriale fondato su investimenti e innovazione, tutela degli stabilimenti e salvaguardia dell’occupazione”, avrebbe dichiarato Urso, secondo quanto si apprende, replicando all’azienda al tavolo Electrolux al Mimit.

“Noi siamo pronti a fare la nostra parte. Anche nelle crisi più difficili – avrebbe proseguito – si può arrivare a un accordo che eviti licenziamenti, mantenga aperti gli stabilimenti e dia prospettiva produttiva. Lo abbiamo dimostrato con Beko. Anche in questo caso lavoriamo insieme, con responsabilità”.