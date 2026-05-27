Electrolux, Fiom sfida Fedriga: “Se non viene lui, andremo noi”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Non è venuto qui, dovremo andarci noi”. Pietro Mancino, rsu della Fiom, nell’invettiva di questa mattina, davanti all’ingresso Nord dello stabilimento Electrolux di Porcia, non ha fatto sconti a nessuno. Nemmeno al presidente della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, colpevole, secondo lui, di non aver dato quel sostegno necessario di cui i lavoratori hanno bisogno in questo momento. Nel mirino è finito anche l’europarlamentare Alessandro Ciriani che, sebbene ieri sia stato visto a Porcia, si sarebbe scordato – secondo Mancino – di incontrare operai ed impiegati.

Il clima è incandescente, tensione e preoccupazioni sono palpabili. Se il piano licenziamenti dovesse essere confermato da Electrolux, a Porcia a farne le spese sarebbero più di 260 tute blu. Non è ancora dato sapere, invece, quanti tra impiegati e manager sono a rischio.

La multinazionale, dal canto suo, ha provato ieri sera, con una lettera inviata alle sigle sindacali, a smorzare un po’ i toni, offrendo il riscorso agli ammortizzatori sociali. Ma la proposta è stata puntualmente rispedita al mittente.