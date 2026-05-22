Electrolux, i sindacati: “Via gli esuberi o niente trattativa”

Lo stato di agitazione è permanente e la linea dei lavoratori di Electrolux è invalicabile: nessun confronto sul futuro se prima non viene ritirato il pesante piano di riorganizzazione. I sindacati e le Rsu dello stabilimento di Porcia lo hanno ribadito con forza anche ieri pomeriggio in Municipio: per far partire la trattativa, la multinazionale svedese deve azzerare i 1.700 esuberi annunciati a livello nazionale e fermare la chiusura del sito di Cerreto d’Esi.

Il momento della verità andrà in scena lunedì 25 maggio a Roma: sul tavolo del Mimit si terrà il primo, tesissimo faccia a faccia ufficiale tra i vertici aziendali, i ministri Urso e Ciriani e le parti sociali.