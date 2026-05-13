Electrolux, il vescovo in campo: “Pregherò con gli operai”

Non sarà una messa d’ufficio, ma un grido di speranza lanciato tra il rumore della statale e il silenzio preoccupato dei capannoni. Il vescovo della Diocesi di Concordia-Pordenone, Monsignor Giuseppe Pellegrini, si è reso disponibile a celebrare nello stabilimento Electrolux di Porcia un momento di preghiera comunitaria insieme ai lavoratori, alle loro famiglie e ai rappresentanti sindacali.In una situazione di estrema incertezza per il futuro del polo dell’elettrodomestico, la Chiesa pordenonese sceglie di non limitarsi agli appelli formali. La decisione di Monsignor Pellegrini arriva come una carezza necessaria su un tessuto sociale ferito dai timori per i tagli occupazionali e per il progressivo disinvestimento nel sito storico di Porcia.