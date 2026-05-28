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Cronaca

Electrolux, la tensione resta alta: domani un altro sciopero

Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non si ferma la mobilitazione nello stabilimento Electrolux di Porcia. Per la giornata di domani è stato proclamato un nuovo sciopero di un’ora, l’ennesimo segnale di una base lavorativa che non nasconde la forte preoccupazione per il futuro del sito produttivo. La tensione all’interno della fabbrica di elettrodomestici resta tangibile e la giornata di domani si preannuncia calda non solo sul fronte della protesta interna, ma anche su quello politico-istituzionale.
A confermare la rilevanza nazionale ed europea della crisi del polo pordenonese sarà la presenza dell’europarlamentare Alessandro Ciriani. La visita dell’ex sindaco di Pordenone, a Porcia, rappresenta un tentativo di portare le istanze dei lavoratori e le incertezze sul piano industriale dell’azienda direttamente sui tavoli di Bruxelles. I sindacati, le tute blu ed impiegati attendono risposte concrete e, soprattutto, una sponda istituzionale forte per arginare il rischio di un progressivo disimpegno della multinazionale svedese sul territorio.
Nel frattempo, la diplomazia sindacale muove i suoi passi ai massimi livelli regionali. Questa mattina le sigle sindacali di categoria hanno inviato una lettera ufficiale al presidente della giunta regionale, Massimiliano Fedriga, dopo la contestazione che l’rsu Pietro Mancino aveva mosso ieri nei confronti del governatore. L’obiettivo è chiaro e urgente: richiedere un incontro immediato per fare il punto sulla situazione e spingere la giunta regionale a farsi parte attiva nella gestione della vertenza.
La fermezza dei lavoratori viaggia comunque sui binari della responsabilità e del rispetto per il territorio. Fonti sindacali hanno infatti confermato che sabato non ci sarà alcuna contestazione in occasione del tanto atteso passaggio del Giro d’Italia a Maniago.

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