Cronaca Electrolux, nuovo sciopero. A Porcia la rabbia dei lavoratori Alberto Comisso 20 Maggio 2026 Autore: Alberto Comisso 20 Maggio 2026 1 GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Porcia Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente CeFAP: cordoglio per la scomparsa di Sandro Baldo articolo successivo Già 55 mila visitatori a Casa Cavazzini per ‘Impressionismo e Modernità’ Potrebbe interessarti anche Electrolux: fronte comune per il ritiro dei licenziamenti 18 Maggio 2026 Electrolux: Regioni e sindacati al tavolo per Porcia e Susegana 18 Maggio 2026 Electrolux, mercoledì assemblea pubblica davanti alla fabbrica 15 Maggio 2026 Electrolux, sindacati: sciopero il 25 maggio, fermate improvvise 15 Maggio 2026 Electrolux, Fedriga e Bini: “Chiederemo garanzie” 14 Maggio 2026 Porcia in trincea: nuovo sciopero all’Electrolux 14 Maggio 2026