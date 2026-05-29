Electrolux, nuovo sciopero. E Ciriani “ammonisce” l’Europa

I cancelli di Porcia tornano a trasformarsi nel simbolo di una battaglia che non accenna a spegnersi. Questa mattina, un nuovo sciopero ha bloccato la produzione dello storico stabilimento Electrolux. La preoccupazione tra le tute blu e gli impiegati è palpabile: sul tavolo ci sono i volumi produttivi in calo, la difesa dei posti di lavoro e l’incertezza sul piano industriale del colosso svedese degli elettrodomestici.

A portare la solidarietà ai lavoratori c’era anche l’europarlamentare Alessandro Ciriani. L’ex sindaco di Pordenone ha voluto toccare con mano la situazione, spostando però l’asse della discussione direttamente sui tavoli comunitari. La crisi di Porcia, secondo Ciriani, non è solo una questione locale, ma lo specchio di una politica europea che deve svegliarsi.

INTERVISTA ALESSANDRO CIRIANI

Se l’Europa è l’orizzonte a lungo termine, la politica locale continua muovere passi concreti. La pressione dei sindacati ha infatti ottenuto una prima, importante convocazione: il 4 giugno, i delegati della rsu saranno ricevuti a Trieste dal presidente della Regione, Massimiliano Fedriga.

L’obiettivo del vertice è chiaro: fare fronte comune e capire quali strumenti di rilancio mettere in campo.