giovedì 20 Novembre 2025
Cronaca

Electrolux Professional “azzera” energia e infortuni sul lavoro

Nel corso della visita dell'assessore regionale Bini, è stata dichiarata la volontà di azzerare infortuni sul lavoro e dispendio energetico.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un’azienda sana, che garantisce le attività di una filiera che soltanto in Friuli Venezia Giulia conta oltre 250 imprese, nelle quali investe 38 milioni di euro l’anno. Che spedisce in 90 Paesi del mondo e che punta all’innovazione di prodotto e processi. E’ l’Electrolux Professional di Vallenoncello, stabilimento oggi visitato dall’assessore regionale Sergio Emidio Bini.

Un centro di produzione per le apparecchiature di cottura, che ha dichiarato, tra l’altro, la volontà di raggiungere entro il 2030 la neutralità energetica e di azzerare, già dal prossimo anno, il numero degli infortuni.

“Il gruppo – ha evidenziato Bini – ha saputo mettere in campo investimenti ingenti e coraggiosi, riuscendo a evolvere e sviluppare un modello di business altamente tecnologico ed efficiente. La visita odierna ha permesso un confronto costruttivo sugli investimenti futuri e sulle forme di collaborazione tra la Regione e l’azienda”.

Nello stabilimento di Vallenoncello, 220mila metri quadrati di cui 80mila coperti, trovano spazio le linee di produzione di prodotti come apparecchiature per cucine professionali, forni, produttori di ghiaccio e lavatrici professionali. Il sito occupa mille persone, di cui 500 impiegate direttamente in fabbrica.

