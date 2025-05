Eletto papa Robert Francis Prevost, sarà Leone XIV

Robert Francis Prevost sarà Leone XIV. E’ il cardinale statunitense, nato 69 anni fa a Chicago da una famiglia di origini italiana, francese e spagnola, a succedere a papa Francesco. Lo hanno deciso i 133 cardinali al quarto scrutinio che con la fumata bianca delle 18.07 hanno annunciato il responso ai centomila fedeli presenti in Piazza San Pietro, quando le campane hanno iniziato a suonare a festa.

Prevost sarà il 267esimo pontefice della storia, il primo americano, di origini italiane, francesi e spagnole, arcivescovo di Chicago, città in cui è nato. L’Habemus Papam è arrivato alle 19.13 dalla Loggia della basilica di San Pietro, quando Leone 14° ha salutato non senza emozione la folla.

Il nuovo pontefice fu nominato a sorpresa da Bergoglio nel 2023, prefetto del dicastero dei vescovi, l’ufficio vaticano che seleziona i vescovi mondiali. “La pace sia con tutti voi”. Le prime parole del nuovo Papa, Leone XIV, affacciato alla Loggia delle benedizioni della basilica di San Pietro.

Fedriga, a Leone XIV l’augurio di un cammino di pace e speranza: “Al nuovo Pontefice, Leone XIV, va il mio più sincero augurio di buon cammino spirituale e pastorale. In un tempo segnato da conflitti, trasformazioni sociali e smarrimenti culturali, la sua figura rappresenta un faro di speranza e un richiamo universale alla pace. La Chiesa resta un punto di riferimento fondamentale, caposaldo della nostra civiltà e custode dei valori che uniscono le comunità nella solidarietà e nella dignità della persona”. È il commento del governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a pochi minuti dall’annuncio dell’elezione del nuovo Papa. “La spiritualità e la forza del messaggio cristiano – ha aggiunto Fedriga – sono strumenti essenziali per affrontare le sfide globali con umanità e senso di giustizia. Alla guida della Chiesa universale, il Santo Padre assume oggi un compito alto e delicato: sostenere i popoli nella ricerca del bene comune e promuovere un dialogo costruttivo tra le culture, nella fedeltà alle radici cristiane dell’Europa”.

Bordin: guida spirituale Prevost sarà vero riferimento: “Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’intero Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, i più sentiti auguri al Santo Padre Leone XIV appena eletto. La sua guida spirituale rappresenterà un punto di riferimento fondamentale in un tempo attraversato da grandi sfide e da profonde trasformazioni sociali, culturali e geopolitiche”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Fvg, Mauro Bordin, commentando l’elezione del nuovo Pontefice, lo statunitense Robert Francis Prevost, da parte del Conclave. “La Chiesa, con la sua millenaria tradizione, continua a offrire – ha aggiunto Bordin – un messaggio di speranza, di dialogo e di pace. Al nuovo Papa, che oggi inizia il suo alto e delicato ministero, rivolgiamo l’auspicio che possa accompagnare i fedeli e tutta l’umanità con saggezza, coraggio e vicinanza alle persone più fragili. La nostra regione, ricca di tradizioni spirituali e crocevia di culture, guarda con profonda attenzione e rispetto al nuovo Pontefice, pronta a rinnovare il proprio impegno nei valori della solidarietà, della fraternità e della dignità umana”.

Dreosto: “Con Papa Leone XIV, un segnale forte per pace e difesa valori cristiani”. “L’elezione di Papa Leone XIV arriva in un momento storico segnato da profonde tensioni internazionali e geopolitiche. La Chiesa, con la sua voce autorevole, può riaffermare il ruolo centrale dei valori cristiani e contribuire a ricostruire un orizzonte di pace e stabilità.” Così in una nota il senatore e segretario Lega FVG Marco Dreosto.