Elezioni Europee, candidati in alto mare

Tutto in alto mare. Le elezioni europee in programma il 9 giugno al momento non scaldano i cuori dei partiti. Unica certezza, anche se in politica – così come del doman – non v'è certezza, è che Massimiliano Fedriga aveva confermato a fine anno di non volersi presentare, neanche per una questione di bandiera. Tra i papabili nei vari partiti ci sono Anna Maria Cisint, per la Lega, e Alessandro Ciriani per Fratelli d'Italia ma tutti i segretari restano abbottonati perché, dicono, le riflessioni sono ancora in corso. Marco Dreosto del carroccio conferma: «è ancora prematuro, siamo in fase di elaborazione e non abbiamo un profilo definito ma verrano fatte delle valutazioni regionali. A livello nazionale non sono arrivati vincoli o identikit e noi puntiamo a candidati che possano rappresentare il territorio».

La Lega al momento è il partito che nella circoscrizione che comprende Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Alto Adige e Veneto ha il maggior numero di eletti 7 tra cui gli unici regionali come lo stesso Dreosto, poi eletto al Senato e sostituito dal bolzanino Matteo Gazzini, e Elena Lizzi ancora in carica. Anche il movimento 5 stelle, precisa la coordinatrice regionale Elena Danielis, deve prendere ancora in mano il fascicolo «non abbiamo ancora i dettagli ma da statuto è prevista la consultazione tra gli iscritti come ad ogni elezione». Qua gli eletti erano due: Sabrina Pignedoli e Marco Zullo che ha lasciato un anno fa i 5 stelle per approdare nel misto.