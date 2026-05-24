Elezioni in 11 comuni del Fvg, alle 12.00 ha votato il 14%

Si attesta al 14% l’affluenza media alle urne registrata alle 12 negli 11 comuni chiamati al voto in Friuli Venezia Giulia. Seggi aperti da questa mattina alle 7 e fino alle 23 di questa sera, domenica, per poi riaprire domani, lunedì, dalle 7 e fino alle 15, quando inizieranno gli scrutini.

Le elezioni amministrative per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale sono in corso ad Andreis, Barcis, Caneva, Cividale del Friuli, Claut, Montereale Valcellina, Ovaro, Premariacco, Travesio, Varmo e Villesse: sono tutti comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti, quindi non è previsto il turno di ballottaggio.

A Cividale del Friuli, il comune più grande tra gli 11 al voto, alle 12 ha votato il 17% degli aventi diritto, ovvero 1.704 persone su 9.842 elettori.

In tre comuni – Andreis, Barcis e Premariacco – c’è un solo candidato sindaco e quindi è necessario che vada a votare il 40% degli aventi diritto e che almeno il 50% dei voti espressi sia valido.

Per votare è necessario barrare il nome del sindaco o anche solamente la lista di riferimento: in quel caso il voto verrà esteso anche al candidato sindaco. Non vale il contrario. Non è previsto il voto disgiunto: lista e sindaco devono essere collegati. Si possono invece indicare due componenti del consiglio, purché siano di genere diverso.

Domani, lunedì, Telefriuli seguirà in diretta le operazioni di scrutinio, a partire da qualche minuto prima delle 15.